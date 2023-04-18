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AH股新聞

18/04/2023 10:04

《中國要聞》上海車展今日開幕，車企爭相推新品，特斯拉缺席

　　《經濟通通訊社１８日專訊》第２０屆上海國際汽車工業展覽會今日在國家會展中心（上海
）開幕。作為２０２３年開年以來首個國際Ａ級車展，本屆車展共吸引逾１０００家企業參展，
總展出面積超３６萬平方公尺，預計總人流量可達１００萬人次。
　　在今年一季度汽車產銷量年增率皆下降背景，業者對車展寄與厚望，希望能通過會展影響力
來釋放消費動能，提振汽車市場信心。
　　據內地媒體報道，一汽、東風、長安、上汽、廣汽、北汽、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理
想、小鵬等中國車企以及大眾、寶馬、平治、豐田、本田、日產、通用、福特等全球主流車企有
參加本屆展會，帶來了自家最新的汽車車型。但特斯拉並未在展商名單中出現。
　　展會開始前，不少參展商已迫不及待發布了新產品。華為昨日宣布，問界Ｍ５智駕版將成為
首款搭載華為高階智能駕駛系統ＡＤＳ　２﹒０版本的車型，售價２７﹒９８萬人民幣起，比
２０２１年發布的普通版本貴２萬元人民幣。騰訊面向城市智能駕駛場景，推出ＨＤ　Ａｉｒ輕
量級高精數據產品，預計２０２３年底將覆蓋５０座城市。平治在上海全球首發梅賽德斯－邁巴
赫ＥＱＳ純電ＳＵＶ，並首次在中國展示了Ｇ級越野車的首款純電車型ＥＱＧ概念車。（ｌｃ）

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