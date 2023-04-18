《經濟通通訊社１８日專訊》胡潤研究院今日發布《２０２３全球獨角獸榜》，字節跳動連

續第二年蟬聯世界上最具價值的獨角獸，價值１﹒３８萬億元（人民幣．下同），比去年下降逾

一萬億；馬斯克旗下的ｓｐａｃｅＸ以９４５０億元的價值位居第二，比去年增長２６００億元

；螞蟻集團較去年下降一位至第三，價值８３００億元。

第四名至第十名分別是總部廣州的快時尚電商Ｓｈｅｉｎ、總部在舊金山的支付平台

Ｓｔｒｉｐｅ、深圳數字銀行微眾銀行、美國數據和ＡＩ公司Ｄａｔａｂｒｉｃｋｓ、通訊應用

公司Ｔｅｌｅｇｒａｍ、英國數字銀行Ｒｅｖｏｌｕｔ，以及總部杭州的菜鳥網絡。

此外，ＣｈａｔＧＰＴ公司ＯｐｅｎＡＩ是過去一年全球表現最好的獨角獸之一，價值增長

了７倍，達到１３８０億元人民幣，從全球第２７２位飆升至第１７位。

從國別來看，美國有６６６家獨角獸企業上榜，佔全球獨角獸總數的４９％。是疫情前的三

倍；中國以３１６家獨角獸企業位居第二，比疫情前增加了５０％。印度保持第三位，有６８家

獨角獸企業，是疫情前２１家的三倍。（ｌｃ）

