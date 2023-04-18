《經濟通通訊社１８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）總裁穆峰今日
在上海車展接受媒體採訪時表示，目前沒有一家中國新能源車企是實際盈利的。
他表示，中國新能源汽車競賽的上半場並不是有實力企業的淘汰賽，下半場才是。長城汽車
有所低估。穆峰對中國新能源汽車的滲透率偏樂觀，認為未來滲透率會遠遠超出５０％。長城汽
車會增加對新能源汽車的投入。（ｌｃ）
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18/04/2023 15:35
《駐滬專電》長城汽車：目前沒有一家中國新能源車企是實際盈利的
《經濟通通訊社１８日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）總裁穆峰今日
在上海車展接受媒體採訪時表示，目前沒有一家中國新能源車企是實際盈利的。
他表示，中國新能源汽車競賽的上半場並不是有實力企業的淘汰賽，下半場才是。長城汽車
有所低估。穆峰對中國新能源汽車的滲透率偏樂觀，認為未來滲透率會遠遠超出５０％。長城汽
車會增加對新能源汽車的投入。（ｌｃ）
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