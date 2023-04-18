《經濟通通訊社１８日專訊》上海浦東新區公布，今日上午與中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）簽署戰略合作協議。未來５年，中國銀行將為浦東新區企業意向性提供總

額不低於５０００億元人民幣的信貸支持，用於支持區域經濟社會發展。（ｌｃ）

