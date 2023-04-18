《經濟通通訊社１８日專訊》上海浦東新區公布，今日上午與中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）簽署戰略合作協議。未來５年，中國銀行將為浦東新區企業意向性提供總
額不低於５０００億元人民幣的信貸支持，用於支持區域經濟社會發展。（ｌｃ）
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18/04/2023 15:49
《駐滬專電》中國銀行未來五年將為浦東企業提供５０００億元貸款
《經濟通通訊社１８日專訊》上海浦東新區公布，今日上午與中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）簽署戰略合作協議。未來５年，中國銀行將為浦東新區企業意向性提供總
額不低於５０００億元人民幣的信貸支持，用於支持區域經濟社會發展。（ｌｃ）
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