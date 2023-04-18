《經濟通通訊社１８日專訊》財政部在一季度財政收支發布會上表示，正持續強化專項債券

管理，指導地方用好地方政府債券資金，發揮專項債券穩定經濟大盤的積極作用。

財政部表示，要將債務限額及時下達各地，持續推進重點項目建設，推動盡快形成實物工作

量。同時，指導地方按照資金跟著項目走原則，加強專項債券投向領域負面清單管理，並將專項

建設收支全面納入預算管理一體化戰略。（ｄｗ）

