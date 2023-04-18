《經濟通通訊社１８日專訊》得益疫後消費快速回升及３月出口增長迅猛，中國一季度

ＧＤＰ同比增長同比增長４﹒５％，大勝市場預期的４％，創四個季度最高水準。３月社會消費

品零售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期７﹒４％，同比增速創２０２１年６月以來最高水平

，不過工業、投資數據雙雙遜預期。

華泰資產首席經濟學家王軍分析數據指出，整體來看，一季度經濟表現是略超預期，迎來「

開門紅」，亮眼的表現說明市場主體的信心在逐漸恢復，政策效應已顯現。供需兩端都恢復得比

較強勁，經濟運行總體企穩回升。

不過，３月各項指標的環比數據顯示復甦勢頭略有放緩，失業率還在相對高位運行，居民收

入實際增長繼續慢于經濟增長和消費增長。消費恢復尚不穩固，汽車消費和房地產相關消費依舊

疲軟。經濟主體的預期和信心仍需繼續提振。

王軍指，對年內經濟復甦可以更樂觀一些。展望二季度和下半年，溫和復甦仍是主要趨勢，

內需不足仍是主要問題，外部風險是可能的意外衝擊。預計二季度ＧＤＰ增長有望在７﹒５－

８％左右，這一增速也將是全年的高點，三四季度經濟增速略有放緩，但依然會在５％以上。

（ｄｗ）

