《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述消息人士透露，中國當局擬將螞蟻集團的罰款

從最初醞釀的逾１０億美元下調至約７億美元，預計罰單的措辭或將有所軟化，從而結束對平台

企業的整改。而罰款金額將在未來幾個月內正式宣布。

消息人士表示，近幾個月來監管部門有意將罰款金額較初期預設的金額有所下調，因為中國

希望提振民營企業家的信心，從而助推因新冠疫情遭受重創的中國經濟。鑒於該公司的業務規模

及其對行業的重要性，降低罰款還可能有助於減少對螞蟻及更廣泛的金融科技行業的負面影響。

消息人士又稱，螞蟻集團３７０億美元的ＩＰＯ（首次公開發行）在２０２０年臨門一腳之

際被叫停後，中國監管機構特別是央行一直在推動相關整改工作。螞蟻集團的罰款落地或將有助

於為該公司獲得期待已久的金融控股公司牌照，並為重啟上市計劃鋪路；這也被外界視為中國平

台企業整改完成的標誌。



＊馬雲回國為整頓結束的信號＊



螞蟻集團的創始人馬雲今年３月「回國落地」現身的第二天，其關聯公司、中國互聯網巨頭

阿里巴巴（０９９８８）宣布成立六大業務集團，並為其中大部分探索籌資或上市的機會，投資

者將此舉視為互聯網企業整頓即將結束的信號。

螞蟻集團運營超級Ａｐｐ支付寶，業務涵蓋支付處理、消費貸款和保險產品分銷。馬雲此前

在螞蟻集團擁有超過５０％的表決權，今年１月，該公司宣布將進入「無實控人」時代。

（ｊｔ）

