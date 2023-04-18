《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股昨晚有約４０家公司披露了股東減持計劃，當中包括近月

熱炒的ＡＩ概念股，還有生物醫藥股及半導體產業股。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜

指）低開０﹒１９％，報３３７９﹒２３點，深成指低開０﹒１７％，創業板指低開０﹒２６％

，白酒股造好，互聯網、半導體板塊走低。

人民銀行今日進行３８０億元（人民幣．下同）逆回購，淨投放３３０億元。人行昨日

（１７日）開展１７００億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，超額續做２００億元，官媒

引述專家指，ＭＬＦ超額續做向市場釋放了人行保持貨幣政策連續性和穩定性，繼續為經濟恢復

提供有力支持的信號，有助於穩定市場預期，而且當前已臨近月度稅期高峰，ＭＬＦ超額續做有

助於保持貨幣市場穩定運行，而由於ＭＬＦ利率不變，１年期ＬＰＲ有較大概率按兵不動，不過

市場預期５年期以上ＬＰＲ存在一定的下調可能性。

國務院副總理張國清在中央企業２０２３年度經營業績責任書簽訂會議上強調，國資央企要

堅定不移做強做優做大，不斷提高核心競爭力、增強核心功能，積極服務國家戰略，在建設現代

化產業體系、構建新發展格局、推動高質量發展中發揮更大作用。（ｅｙ）

