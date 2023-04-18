《經濟通通訊社１８日專訊》中國今年首季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒５％，大

勝市場預期的４％，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，國民經濟企穩回升，開局良好，但國際

環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

滬綜指今早低開０﹒１９％後，曾在即將公布首季度ＧＤＰ前，倒升０﹒２％高見

３３９２﹒５９點，惟經濟數據公布後大市隨即回調，最終半日收跌０﹒０２％，報

３３８４﹒８５點；深成指半日收跌０﹒１８％，創業板指跌０﹒２７％。兩市半日成交

６６７３億元（人民幣．下同），較上日（１７日）同時段成交急跌８﹒５％。

內地今年首季ＧＤＰ同比增長４﹒５％，優於預期的４％，並創四個季度最高水平；環比增

長２﹒２％。去年四季度ＧＤＰ為同比增２﹒９％、環比持平。３月規模以上工業增加值同比增

長３﹒９％，略遜預期的４％，３月社會消費品零售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期

７﹒４％，同比增速創２０２１年６月以來最高水平。１－３月固定資產投資同比增長５﹒１％

，遜預期的５﹒７％。其中，民間投資同比增長０﹒６％，基礎設施投資增８﹒８％，製造業投

資增７％，房地產開發投資下降５﹒８％。



＊銀行、保險股半日表現最佳＊



經濟數據強，金融股造好，四大行走高，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒３％，中國

銀行（滬：６０１９８８）揚０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升４﹒５％。城商行方面則漲幅強勁，長沙銀行（滬：６０１５７７）升

４﹒５％，重慶銀行（滬：６０１９６３）升２﹒７％，蘇州銀行（深：００２９６６）升

２﹒３％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升２﹒３％，寧波銀行（深：００２１４２）升近

２％，常熟銀行（滬：６０１１２８）揚１﹒４％。

保險股同樣高歌猛進，其中中國太保（滬：６０１６０１）漲５﹒９％，中國人壽

（滬：６０１６２８）升５﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）升３﹒２％，新華保險

（滬：６０１３３６）走高２﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）升２﹒８％。



＊Ａ股減持潮來襲，半導體股大縮水＊



Ａ股出現集體減持潮，半導體板塊為重災區之一，多隻半導體產業鏈個股也披露了減持公告

，這些股票今早均見下跌，其中蘇州固鍀（深：００２０７９）瀉８﹒４％，中微公司

（滬：６８８０１２）跌６﹒２％，翱捷科技（滬：６８８２２０）跌１﹒３％，普冉股份

（滬：６８８７６６）跌１﹒６％。至於其他半導體股同挫，艾比森（深：３００３８９）插水

８﹒４％，甬矽電子（滬：６８８３６２）挫８﹒３％，聯動科技（深：３０１３６９）跌

７﹒８％。

生物醫藥股兩大明星股也有份減持。其中，藥明康德（滬：６０３２５９）實控人控制的股

東及與實控人簽署一致行動協議的股東，計劃減持公司Ａ股股份合計不超８９０２萬股，佔公司

總股本的３％，以上日（１７日）收盤價計減持股票總市值超過７６億元，消息立即引發股價急

跌，藥明康德半日挫５﹒６％。至於美迪西（滬：６８８２０２）多名股東擬合計減持不超

２６１萬股，即不超過公司總股本的３％，美迪西跌６﹒３％。（ｊｔ）

