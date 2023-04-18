《經濟通通訊社１８日專訊》中國於去年第四季結束了種種嚴苛的防疫限制，重新擁抱經濟

增長模式，財政貨幣部門雙重發力，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）為２８﹒５萬億

元（人民幣．下同），同比增長４﹒５％，大勝市場預期的４％，按季則增長２﹒２％。不過經

濟「三駕馬車」表現分化，消費強勁惟工業生產及固定資產投資遜於預期，反映經濟復甦仍有隱

憂。

數據出爐未能明確帶動股市上升，滬綜指全日維持窄幅波動，收市升０﹒２３％報

３３９３﹒３３點，盤中高見３３９６﹒１７點，時隔九個月後再挑戰三千四。深成指揚

０﹒０４％，創業板指則跌０﹒１４％。人民銀行今日進行３８０億元（人民幣．下同）逆回購

，淨投放３３０億元，兩市成交１０６００億元，按日跌５﹒４％，不過已經是連續第十一個交

易日突破１萬億元。

疫情後的報復性消費從數據上有所反映，首季社會消費品零售總額１１﹒５億元，同比增長

５﹒８％，尤其是３月有關數據同比增長１０﹒６％，大勝預期的增７﹒４％。但在工業生產和

投資方面則復甦不及預期，首季工業增加值同比增長３％，其中３月的增加值為３﹒９％，略遜

市場預期的增長４％；首季固定資產投資同比增５﹒１％，遜於市場預期的５﹒７％。



＊金融股拉漲穩盤，為數據造勢＊



金融股今早拉漲穩盤，保險板塊表現最為強勁，其中中國太保（滬：６０１６０１）飆

５﹒６％，中國人壽（滬：６０１６２８）升５﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）升

２﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）升２％，至於中國平安（滬：６０１３１８）據報支

持匯豐（００００５）分拆方案，股價升２﹒４％，報４８﹒６２元。

四大行亦走高，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）揚０﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒５％；城商行表現更強，長沙銀行（滬：６０１５７７）漲

４﹒５％，蘇州銀行（深：００２９６６）升２﹒８％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升

２﹒６％，重慶銀行（滬：６０１９６３）升２﹒４％。



＊股東減持潮，半導體板塊受災＊



Ａ股昨晚有約４０家公司披露股東減持計劃，當中包括近月熱炒的ＡＩ概念股，還有生物醫

藥股及半導體產業股，引發股民追捧明星股集體下挫。

多隻半導體產業鏈個股披露減持公告，蘇州固鍀（深：００２０７９）瀉９﹒２％，中微公

司（滬：６８８０１２）跌３﹒６％，普冉股份（滬：６８８７６６）跌３﹒１％，翱捷科技

（滬：６８８２２０）則跌０﹒３％，

其他半導體股同挫，艾比森（深：３００３８９）插水８﹒４％，甬矽電子

（滬：６８８３６２）挫７﹒６％，聯動科技（深：３０１３６９）跌５﹒７％，力合微

（滬：６８８５８９）跌５﹒５％，南芯科技（滬：６８８４８４）跌５﹒３％，偉測科技

（滬：６８８３７２）跌４﹒９％。

藥明康德（滬：６０３２５９）大股東及一致行動人計劃減持Ａ股合計不超８９０２萬股，

佔總股本３％，以上日（１７日）收盤價計減持股票總市值超過７６億元，消息立即引發股價急

跌，藥明康德收挫５﹒６％。美迪西（滬：６８８２０２）多名股東擬合計減持不超總股本的

３％，美迪西收跌６﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１６２﹒０３ ＋０﹒３０

上證綜合指數 ３３９３﹒３３ ＋０﹒２３ ４７４２﹒８７

上證Ａ股指數 ３５５７﹒０６ ＋０﹒２３

深證成份指數 １１８６０﹒４０ ＋０﹒０４ ５８２１﹒７８

深圳創業板指數 ２４３１﹒１０ －０﹒１４

上證Ｂ股指數 ２９７﹒９５ ＋０﹒１１ １﹒０９

深證Ｂ股指數 １１８２﹒２８ －０﹒３７ ０﹒６２

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