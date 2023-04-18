《經濟通通訊社１８日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒０４％，報１１８６０﹒４點。

第２０屆上海國際汽車工業展覽會今日在國家會展中心（上海）開幕，預計總人流量可達

１００萬人次。惟新能源汽車股今日偏軟，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒２％，匯川技術

（深：３００１２４）跌４％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌１﹒６％，長安汽車

（深：０００６２５）跌０﹒７％。

內地旅遊市場持續恢甦，各大旅遊服務平台五一旅遊預訂數據節節上升，其中旅遊服務平台

攜程更在今日宣布，內地近２００家門市同時開業。惟旅遊股普跌，宋城演藝

（深：３００１４４）跌１﹒１％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌０﹒４％，眾信旅遊

（深：００２７０７）跌３﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）跌１﹒７％。

Ａ股出現集體減持潮，生物醫藥股兩大明星股也有份減持，觸動ＣＸＯ概念板塊下挫，泰格

醫藥（深：３００３４７）跌２﹒８％，康龍化成（深：３００７５９）跌１﹒９％，凱萊英

（深：００２８２１）跌２﹒８％，華測檢測（深：３０００１２）跌２﹒７％，博騰股份

（深：３００３６３）跌２﹒１％，藥石科技（深：３００７２５）跌２﹒９％。（ｊｔ）

