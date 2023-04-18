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AH股新聞

18/04/2023 15:14

《深股通》深成指全日收升０﹒０４％，報１１８６０﹒４點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒０４％，報１１８６０﹒４點。
　　第２０屆上海國際汽車工業展覽會今日在國家會展中心（上海）開幕，預計總人流量可達
１００萬人次。惟新能源汽車股今日偏軟，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒２％，匯川技術
（深：３００１２４）跌４％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌１﹒６％，長安汽車
（深：０００６２５）跌０﹒７％。
　　內地旅遊市場持續恢甦，各大旅遊服務平台五一旅遊預訂數據節節上升，其中旅遊服務平台
攜程更在今日宣布，內地近２００家門市同時開業。惟旅遊股普跌，宋城演藝
（深：３００１４４）跌１﹒１％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌０﹒４％，眾信旅遊
（深：００２７０７）跌３﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）跌１﹒７％。
　　Ａ股出現集體減持潮，生物醫藥股兩大明星股也有份減持，觸動ＣＸＯ概念板塊下挫，泰格
醫藥（深：３００３４７）跌２﹒８％，康龍化成（深：３００７５９）跌１﹒９％，凱萊英
（深：００２８２１）跌２﹒８％，華測檢測（深：３０００１２）跌２﹒７％，博騰股份
（深：３００３６３）跌２﹒１％，藥石科技（深：３００７２５）跌２﹒９％。（ｊｔ）

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