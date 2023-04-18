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AH股新聞

18/04/2023 09:56

《Ａ股焦點》華誼兄弟瀉近７％，遭實控人減持最多２％股份

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據官媒《證券時報》旗下券商中國報道，周一（１７日）近
４０家Ａ股上市公司披露了減持計劃，涉及熱門ＡＩ概念股、ＣＲＯ白馬股，以及多家半導體產
業鏈上市公司，其中，華誼兄弟（深：３０００２７）實際控制人也要減持股份。
　　華誼兄弟公告，公司實際控制人王忠軍、王忠磊擬以集中競價交易方式減持公司股份不超
５５４９萬股，即不超過公司總股本的２％，以上日（１７日）收市價計減持股票市值接近
１﹒７億元人民幣。華誼兄弟目前瀉６﹒９％，報２﹒８４元人民幣。
　　值得注意的是，中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）Ｈ股也近期被減持了。據港
交所文件顯示，新加坡政府旗下的投資機構ＧＩＣ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ在４月
１２日出售了２０３８萬股中國電信Ｈ股，平均減持價格為每股４﹒３８１１港元，持股比例下
降至９﹒９９％。ＧＩＣ此前已多次減持中國電信。今年以來，中國電信Ｈ股上漲了４５％。
　　中國電信Ａ股現跌０﹒９％，報６﹒９７元人民幣；Ｈ股無升跌，報４﹒４７港元。
（ｊｔ）

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