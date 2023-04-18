《經濟通通訊社１８日專訊》據官媒《證券時報》旗下券商中國報道，周一（１７日）近

４０家Ａ股上市公司披露了減持計劃，涉及熱門ＡＩ概念股、ＣＲＯ白馬股，以及多家半導體產

業鏈上市公司，其中，華誼兄弟（深：３０００２７）實際控制人也要減持股份。

華誼兄弟公告，公司實際控制人王忠軍、王忠磊擬以集中競價交易方式減持公司股份不超

５５４９萬股，即不超過公司總股本的２％，以上日（１７日）收市價計減持股票市值接近

１﹒７億元人民幣。華誼兄弟目前瀉６﹒９％，報２﹒８４元人民幣。

值得注意的是，中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）Ｈ股也近期被減持了。據港

交所文件顯示，新加坡政府旗下的投資機構ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ在４月

１２日出售了２０３８萬股中國電信Ｈ股，平均減持價格為每股４﹒３８１１港元，持股比例下

降至９﹒９９％。ＧＩＣ此前已多次減持中國電信。今年以來，中國電信Ｈ股上漲了４５％。

中國電信Ａ股現跌０﹒９％，報６﹒９７元人民幣；Ｈ股無升跌，報４﹒４７港元。

（ｊｔ）

