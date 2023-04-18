《經濟通通訊社１８日專訊》４月１７日茅台集團召開２０２３年第十三次黨委（擴大）會

議。會議指出，一季度工作實現了「一條心拼搏創美、開門即紅」「一盤棋落子有力、多點開花

」。其中，「開門紅」主要體現在「業績紅」「產品紅」「平台紅」三個方面，一季度集團主要

生產經營指標穩定增長，超過預期；主要產品熱度不減，新品上市即火爆，廣受市場青睞；「ｉ

茅台」數字營銷平台持續火爆，巽風數字世界註冊用戶、日活用戶與日俱增。

會議要求，二季度是完成全年目標任務承上啟下的關鍵期，要聚焦「酒主業、酒文旅、綜合

金融」三大主業，堅持目標導向，加強戰略統籌，促進產業協同，全力確保時間過半、任務過半

。

貴州茅台（滬：６００５１９）早前發布２０２３年第一季度主要經營數據公告，據初步核

算，實現營業總收入３９１﹒６億元（人民幣．下同）左右，同比增長１８％；實現淨利潤

２０５﹒２億元，同比增長１９％。貴州茅台已經連續兩年一季度的淨利潤增幅超過營收增幅。

貴州茅台上日漲逾２％後，今早續升０﹒４％，報１７５９﹒９元人民幣。（ｊｔ）

