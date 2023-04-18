《經濟通通訊社１８日專訊》光刻機廠商龍頭ＡＳＭＬ所在的荷蘭，將出台新規限制半導體

技術出口，旨在針對中國。荷蘭情報與安全總局在其年度報告中表示，中國是荷蘭經濟安全的最

大威脅，其利用商業間諜活動、非法出口和秘密投資等方式，損害荷蘭公司、知識機構和科學家

的利益。

中國外交部發言人汪文斌表示，荷蘭方面有關官員應摒棄冷戰思維，停止渲染炒作所謂的中

國威脅。



＊Ｇ７關切台灣及南海問題，中國斥粗暴干涉＊



七國集團外交部長日前在日本結束會議並發表了公報，日本外相林芳正在總結會議成果時，

呼籲中國將自己表現成負責任的國際社會成員，Ｇ７已準備好透過對話與中國建立具建設性及穩

定的關係。在東海和南海局勢上，林芳正表示Ｇ７同意繼續表達深切關注，堅決反對任何單方面

嘗試以武力或脅迫改變現狀的行為。至於台海局勢方面，日方重申台灣海峽和平穩定是維持國際

社會安全和繁榮不可或缺的元素，要和平解決台灣問題。

汪文斌在記者會上表示，Ｇ７公報粗暴干涉中國內政，有關言論顯示對中國的傲慢和偏見，

已向主辦國日本提出嚴正交涉，他強調要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行

徑。汪文斌又指，當前東海、南海局勢總體保持穩定，相關國家應停止挑撥地區國家關係，製造

陣營對抗。（ｅｙ）



