《經濟通通訊社１８日專訊》貴州省紀委監委今日通報，貴州省黔南州委副書記、州政府黨

組書記、州長鍾陽涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。公開報

道顯示，４月１４日，鍾陽還曾參加相關會議。

公開資料顯示，鍾陽，５１歲，女，江西人，西南民族學院歷史學學士，中央黨校在職研究

生經濟管理專業。１９９４年起在共青團貴州省貴陽市委組織部歷任幹部、部長助理、副部長、

部長，２００２年成為共青團貴州省貴陽市委副書記、黨組成員。２００５年出任貴州省貴陽市

委秘書長，２００９年調任貴州省貴陽市息烽縣委副書記，及後兼任副縣長、縣長，２０１４年

成為息烽縣委書記，次年起出貴陽國家經濟技術開發區黨工委任副書記、管委會主任、黨工委書

記等職。２０１８年成為貴州省黔南州政府副州長、州政府黨組成員，次年晉身州委常委、州政

府黨組書記，至２０２１年升任州委副書記、州政府黨組書記、州長。

貴州省紀委監委同時通報，貴州省政協人口資源環境委員會前副主任、貴州德坤大數據（集

團）有限公司董事長羅坤涉嫌嚴重違法，目前正接受貴州省監委監察調查。（ｓｌ）

