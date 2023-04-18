《經濟通通訊社１８日專訊》內地旅遊市場持續恢甦，各大旅遊服務平台五一旅遊預訂數據

節節上升，其中旅遊服務平台攜程（０９９６１）更在今日宣布，內地近２００家門市同時開業

。內地《環球旅訊》報道，近３個月，攜程簽約超過１３００家門市，其中已正式營業的有約

５００家，遍布２０個省、直轄市。

２０１９年，全國旅遊門市數量約為５００００家。經歷３年疫情後，到２０２２年底全國

只剩不足２００００家，其中攜程系門市也受到波及。報道引述今日在上海靜安區延長路門市剪

彩的攜程旅遊渠道事業部ＣＥＯ張力表示，「９０天不到的時間，簽約超過１３００家門店，這

完全出乎我的意料！這是旅遊市場迅速回暖的體現，在我看來行業信心比黃金更重要」。據報最

多攜程門市開業的是北京、河南、深圳、四川和重慶，單是四川近期就逾５０家新門市開業。



＊門市五一訂單量超２０２１年同期的２倍＊



報道又指，相關數據顯示，攜程門市有２０％的銷售額來自線上導流轉化。截至昨日，攜程

門市五一假期的訂單量已超出２０２１年五一的２倍。從客單價來看，今年以來門市客單價水平

已回到甚至超過２０１９年的客單價水平。相比去年大量訂單遊覽時間在３天以內，目前門市的

５０％以上訂單回歸到４天遊以上產品。值得一提的是，７天以上的旅遊產品售賣量超過

２０１９年同期，反映旅遊恢復後更多人希望走得更遠。

從產品類型來看，門市售賣自由行、私家團、定制遊產品比例今年發生了很大的變化。首季

門市售賣私家團訂單比例較２０１９提升４個百分點；從跟團遊形式來看，今年首季大約２０％

的售賣產品為目的地參團類型，華東區域目的地參團的售賣佔比達到３０％。這些都說明遊客對

出行品質要求不斷提升，不再希望團進團出，或跟著大團走常規行程，而是希望更深度了解一個

目的地的人文特色。（ｓｌ）

