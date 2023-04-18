《經濟通通訊社１８日專訊》深圳海關今日透露，首季深圳外貿開局良好。據深圳海關統計

，首季進出口７９６７﹒６億元（人民幣．下同），增長７﹒４％，佔廣東省進出口總值的

４３﹒３％，拉動廣東外貿增長３﹒１個百分點。

深圳海關指，首季進出口亮點多。一是一般貿易進出口佔比過半，達４１１５﹒１億元；此

外加工貿易和保稅物流進出口分別為１９０３﹒２億元和１８９１﹒９億元，佔２３﹒９％和

２３﹒７％。

二是十大貿易夥伴普遍增長，對東盟、歐盟和美國等６個國家和地區進出口呈兩位數增長；

對「一帶一路」沿線國家和地區增速較快，進出口２０４４﹒１億元，增長２３％，佔

２５﹒７％。

三是民營企業作用突出，進出口５０１３﹒４億元，增長１０﹒６％，佔６２﹒９％。外商

投資企業穩定增長，進出口２４７７﹒５億元，增長５﹒５％，佔３１﹒１％。



＊「新三樣」出口增１２０﹒６％，農產品進口增６﹒７％＊



四是出口商品結構優化，綠色低碳產品增速較快。首季機電產品出口３８６８﹒２億元，增

長２０﹒３％，佔同期深圳出口總值的７６﹒５％。信息通訊及綠色低碳產品表現突出，自動數

據處理設備及其零部件、手機分別出口５４０﹒１億元、３４１﹒６億元，增長１０﹒９％、

３﹒６％；電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」合計出口２１９﹒４億元，增長

１２０﹒６％。

五是農產品進口平穩增長，有利於保障民生。機電產品進口２２３４﹒３億元，其中集成電

路是最大進口品種，為１３２６億元。同期農產品進口２７０﹒３億元，增長６﹒７％。

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