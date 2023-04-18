《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，３月份，社會消費品零

售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期的增７﹒４％，比１－２月份加快７﹒１個百分點；環比

增長０﹒１５％。



＊市場銷售較快恢復，升級類商品大幅增長＊



一季度，社會消費品零售總額１１４９２２億元（人民幣．下同），同比增長５﹒８％，上

年四季度為下降２﹒７％。

按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額９９６６４億元，增長５﹒７％；鄉村消費品零售

額１５２５８億元，增長６﹒２％。

按消費類型分，商品零售１０２７８６億元，增長４﹒９％；餐飲收入１２１３６億元，增

長１３﹒９％。基本生活類商品銷售良好，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品

零售額分別增長９﹒０％、７﹒５％。

升級類商品銷售大幅增長，限額以上單位金銀珠寶類、書報雜誌類商品零售額分別增長

１３﹒６％、１３﹒４％。

全國網上零售額３２８６３億元，增長８﹒６％。其中，實物商品網上零售額２７８３５億

元，增長７﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒２％。

