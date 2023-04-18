  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/04/2023 17:19

【聚焦數據】財政部：首季證券交易印花稅５０４億元同比降逾五成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政部數據顯示，一季度全國一般公共預算收入６２３４１億
元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％。一季度，全國稅收收入５１７０７億元，同比下降
１﹒４％。非稅收入１０６３４億元，同比增長１０﹒９％。
　　當中，印花稅收入１０６０億元，同比下降３２﹒５％。其中證券交易印花稅５０４億元，
同比下降５２﹒８％。車輛購置稅６３３億元，同比下降２３﹒３％。土地和房地產相關稅收中
，契稅１６１４億元，同比增長２﹒１％；土地增值稅１８０１億元，同比下降１８﹒７％；房
產稅８６９億元，同比增長２３﹒１％；耕地佔用稅４１１億元，同比下降５﹒５％；城鎮土地
使用稅５５１億元，同比增長１８﹒６％。
　
＊一季度國有土地使用權出讓收入同比降近三成＊
　
　　一季度，全國政府性基金預算收入１０８２５億元，同比下降２１﹒８％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算收入９０５億元，同比增長６﹒１％；地方政府性基金預算本級收入
９９２０億元，同比下降２３﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入８７２８億元，同比下降
２７％。（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金