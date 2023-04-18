《經濟通通訊社１８日專訊》財政部今日公布首季財政收支情況。首季全國一般公共預算收

入６２３４１億元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％。財政部國庫支付中心副主任薛虓乾表

示，從收入後期走勢看，中國經濟總體回升將為財政收入增長提供基本支撐，財政收入有望繼續

回穩向上。第二季因去年同期留抵退稅集中退付、基數偏低，全國財政收入增幅將保持較高水平

。下半年，隨著去年同期留抵退稅產生的低基數因素逐步消退，財政收入增幅會相應回落。



＊全國財政收入逐月回穩向上，３月增長６％＊



薛虓乾又指，首季全國一般公共預算收入同比增長０﹒５％，累計增幅比１－２月提高

１﹒７個百分點，實現由負轉正。影響首季財政收入增長的特殊因素主要有以下幾個：部分

２０２１年末收入在去年初入庫，抬高基數，拉低今年收入增幅；去年製造業中小微企業緩稅在

今年入庫和部分稅收錯期入庫，拉高今年收入增幅。扣除上述特殊因素影響後，首季收入增長

３％，１、２、３月份全國收入分別增長１％、４％、６％，財政收入呈回穩向上態勢。

（ｓｌ）

