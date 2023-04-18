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AH股新聞

18/04/2023 17:47

《中國要聞》財政部：中國經濟總體回升，財政收入料繼續回穩向上

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政部今日公布首季財政收支情況。首季全國一般公共預算收
入６２３４１億元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％。財政部國庫支付中心副主任薛虓乾表
示，從收入後期走勢看，中國經濟總體回升將為財政收入增長提供基本支撐，財政收入有望繼續
回穩向上。第二季因去年同期留抵退稅集中退付、基數偏低，全國財政收入增幅將保持較高水平
。下半年，隨著去年同期留抵退稅產生的低基數因素逐步消退，財政收入增幅會相應回落。
　
＊全國財政收入逐月回穩向上，３月增長６％＊
　
　　薛虓乾又指，首季全國一般公共預算收入同比增長０﹒５％，累計增幅比１－２月提高
１﹒７個百分點，實現由負轉正。影響首季財政收入增長的特殊因素主要有以下幾個：部分
２０２１年末收入在去年初入庫，抬高基數，拉低今年收入增幅；去年製造業中小微企業緩稅在
今年入庫和部分稅收錯期入庫，拉高今年收入增幅。扣除上述特殊因素影響後，首季收入增長
３％，１、２、３月份全國收入分別增長１％、４％、６％，財政收入呈回穩向上態勢。
（ｓｌ）

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