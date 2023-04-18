《經濟通通訊社１８日專訊》財政部今日公布首季財政收支情況。首季全國一般公共預算收

入６２３４１億元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％。其中全國稅收收入５１７０７億元，

同比下降１﹒４％；非稅收入１０６３４億元，同比增長１０﹒９％。

稅政司副司長魏岩表示，今年以來，財政部會同有關部門著力推動完善稅費優惠政策，包括

在１月完善了３項涉及小規模納稅人的增值稅優惠政策，延續了２項涉及資本市場的個人所得稅

優惠政策；在３月會同有關部門延續和優化調整了去年底和今年３、４月份到期的部分階段性稅

費優惠政策。出台相關政策措施，預計全年可為經營主體減輕負擔約１﹒２萬億元。

具體措施之一是支持小微企業紓困發展，對小微企業年應納稅所得額不超過１００萬元的部

分，減按２５％計入應納稅所得額，按２０％的稅率繳納企業所得稅；對個體工商戶年應納稅所

得額不超過１００萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，減半徵收個人所得稅。將小規模納稅人

增值稅徵收率降至１％。對月銷售額１０萬元及以下小規模納稅人免徵增值稅。對生產、生活服

務業納稅人分別實施５％、１０％增值稅加計抵減。

其他措施包括更好支持科技創新，將符合條件行業企業的研發費用稅前加計扣除比例由

７５％提高至１００％，作為制度性安排長期實施。支持保就業、保民生和防風險，延續實施降

低失業和工傷保險費率政策、殘疾人就業保障金優惠政策、物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮

土地使用稅優惠政策、煤炭進口零關稅政策，以及滬深港通和基金互認、上市公司股權激勵個人

所得稅政策。（ｓｌ）

