《經濟通通訊社１８日專訊》中國農業農村部副部長馬有祥當地時間１７日在澳洲堪培拉應

約會見澳洲農漁林業部部長默里．瓦特、並與秘書長安德魯．梅特卡夫召開中澳農業聯委會第

１４次會議，雙方就加強兩國農漁業合作交換意見。

馬有祥表示，推動中澳農業合作步入健康正常軌道。中方願與澳方一道，加快把雙方各自優

勢轉化為更多務實合作成果。

馬有祥又指，聯委會達成了下步合作的重要共識，包括用好農業聯委會及框架下各種機制，

保持戰略對接和工作對話，確保農漁業合作健康穩定。加強糧食安全、氣候智慧型農業等重要議

題交流，促成在糧食減損、土壤健康、動物疫病防控、產業促進等領域的創新合作。聚焦農業經

貿不斷增長，重點在市場準入的技術措施、市場主體的互動交流等方面展開合作等。



＊瓦特：恢復正常貿易符合兩國利益＊



瓦特表示，澳洲新一屆政府高度重視發展對華關係，澳方願與中方相向而行，用足用好已有

機制，鞏固擴大農業經貿和科技合作邁上更高水平。

瓦特又稱，恢復正常貿易，符合兩國的利益。澳洲方面重申，在部長級會議後將致力改善與

中國的農業關係。在中澳外交關係逐漸解凍的情況下，澳洲樂見恢復大麥貿易取得的進展。

中國是澳洲的最大貿易夥伴，惟過去幾年中澳關係因澳洲禁止華為參與５Ｇ寬頻網絡建設等

事件而惡化，中國對包括葡萄酒，大麥和煤炭等澳洲十幾個關鍵產業徵收關稅或禁止進口。至近

日，澳方表示已與中方就對大麥進口徵收關稅進行複審達成協議。中國商務部隨後宣布，根據中

國酒業協會的複審申請，本月１５日起就對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅的必要性展開

複審。中國２０２０年５月１９日起對澳洲進口大麥徵收７３﹒６％反傾銷稅和６﹒９％反補貼

稅，為期５年。（ｓｌ）



