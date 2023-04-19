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AH股新聞

19/04/2023 08:23

《駐京專電》北京長峰醫院起火致２１死，尹力指令人痛心教訓深刻

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市豐台區的北京長峰醫院住院部東樓
昨日（１８日）下午近一時發生火警，約半小時後救熄，共疏散轉移患者７１人，截至１８時，
經轉院救治無效，２１人不幸死亡。事故原因正在進一步調查。
　　北京市委書記尹力、北京市長殷勇到場指揮救火，以及在現場開會調度善後工作，強調當務
之急是全力以赴救治傷者。尹力指今次火災令人痛心，教訓極其深刻，並敲響警鐘，消除火災隱
患一刻不能停。當局又成立工作小組，加強指揮調度，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究責任。
　　北京長峰醫院股份有限公司成立於２００９年１２月２日，注冊地位於北京市豐台區靛廠新
村２９１號，法定代表人為汪文杰。２０１７年３月在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌。資
料顯示，出事的長峰醫院是北京市的醫保定點醫院，包括治療神經內科及血管瘤。
　　網上片段顯示，火警期間大樓不停冒出濃煙，有人用床單綁成布條，爬出窗戶再跳落簷篷，
然後走到隔離建築物的天台；亦有多人在大樓外牆的冷氣機頂上暫避，等候救援。到深夜，醫院
外仍然聞到燒焦味，醫院內一片漆黑。
　
　

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