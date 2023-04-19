《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國商務部在２月１６日已發布不可靠實

體清單工作機制公告，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德．馬丁公司、雷神導彈與防務公司

列入不可靠實體清單，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動、禁止在中國境內新增投資、

禁止企業高級管理人員入境，以及拒絕並取消相關企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留

以及居留資格，另對上述企業分別處以罰款，金額為規定實施以來各企業對台軍售合同金額的兩

倍。



＊禁止兩企６名管理層等入境＊



昨日（４月１８日），中國商務部再以答記者問方式就公告上述制裁的具體措施，禁止兩家

公司共６名管理層及其他高級管理人員入境，在華工作、停留，以及居留。名單如下：自

２０２３年２月１６日起，禁止洛克希德．馬丁公司的詹姆斯．唐納德．泰克裏特（Ｊａｍｅｓ

Ｄｏｎａｌｄ Ｔａｉｃｌｅｔ）、弗蘭克．安德魯．聖約翰（Ｆｒａｎｋ Ａｎｄｒｅｗ

Ｓｔ﹒ Ｊｏｈｎ）、杰西．馬萊夫（Ｊｅｓｕｓ Ｍａｌａｖｅ），雷神導彈與防務公司的韋

斯利．克雷默（Ｗｅｓｌｅｙ Ｄ﹒ Ｋｒｅｍｅｒ）、阿格內斯．蘇德（Ａｇｎｅｓ

Ｓｏｅｄｅｒ）、錢德爾．尼赫恩（Ｃｈａｎｄｅｒ Ｎｉｊｈｏｎ）以及上述２家企業的其他

高級管理人員入境、在華工作、停留以及居留。



＊中國企業不得與兩企開展活動＊



商務部並指出，洛克希德．馬丁公司、雷神導彈與防務公司長期參與對台軍售，性質惡劣。

此次我決定禁止２家美企從事與中國有關的進出口活動，旨在防范中國產品用於其軍工業務。我

企業在經營活動中，應加強盡職調查和合規體系建設，核實交易信息。中國企業從事出口、過境

、轉運、通運等活動時，明知實際進口商或用戶為上述２家美企的，不得開展相關進出口活動。

對於違反相關規定的，有關部門將依法依規追究責任。

洛克希德．馬丁公司周二發布第一季業績，因不斷升溫的地緣政治緊張局勢刺激了美國和國

際客戶的需求，導致洛克希德的Ｆ－３５戰鬥機、導彈和其他防禦設備的訂單增加，推動當季淨

銷售額達到１５１﹒３億美元，高於預期。

