《經濟通通訊社駐京記者黃燕明日１９北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋今日表示，將

重點從五方面發力，持續做強做優做大中國數字經濟。一是在制度建設方面，加快構建「１＋Ｎ

」數據要素基礎制度體系，推動有條件的地方和行業開展數據要素流通使用先行先試，統籌構建

多層次、多元化和場內場外相結合的數據要素市場體系。

二是在數字基礎設施方面，適度超前布局，加快光纖網絡擴容提速、５Ｇ商用部署和規模應

用，深入實施「東數西算」工程，加快基礎設施數字化、智能化改造。

三是在產業創新發展方面，培育一批具有核心競爭力的生態主導型企業，加快打造具有國際

競爭力的數字產業集群，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

四是在數字化轉型方面，強化各領域、各行業全方位、全鏈條數字化改造政策引領，提升「

上雲用數賦智」水平，推動新一代信息技術與一二三產業融合發展，支持龍頭企業、第三方服務

企業帶動中小企業加快轉型步伐。

五是在國際合作方面，積極提出「中國倡議」，落實全球發展高層對話會數字經濟領域成果

。積極提供「中國方案」，推進加入《數字經濟夥伴關係協定》，開展雙多邊數字經濟治理合作

，營造良好國際環境。

