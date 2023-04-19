《經濟通通訊社１９日專訊》吉利（００１７５）旗下高端智能電動品牌極氪昨日（１８）

在上海車展上發布歐洲戰略，開啟進軍全球市場的步伐。

極氪歐洲銷售公司ＣＥＯ Ｓｐｉｒｏｓ Ｆｏｔｉｎｏｓ在昨日舉行的發布會上表示，極

氪將以卓越的產品、直營模式、一站式服務三大商業支柱開拓歐洲市場，力爭２０３０年成為歐

洲電動汽車市場領導品牌。極氪在歐洲的首批線下直營門店將於今年落地瑞典斯德哥爾摩和荷蘭

阿姆斯特丹，並在年內完成首批交付，２０２６年將進入大部分西歐地區。

本次展會中，極氪展示了全新上市的新奢全能ＳＵＶ極氪Ｘ、原生純電豪華ＭＰＶ極氪

００９、豪華獵裝轎跑極氪００１、極氪Ｍ－Ｖｉｓｉｏｎ概念車等全系車型。其中，作為搭載

寧德時代（深：３００７５０）ＣＴＰ ３﹒０麒麟電池的全球量產首發車型，極氪００９

ＭＥ版已於４月１６日正式開啟批量交付，並以５２﹒７萬元人民幣的平均訂單金額，創下純電

豪華ＭＰＶ價值新高度。

數據顯示，截至今年３月３１日，極氪線下直營門店已超過２８０家，覆蓋全國近７０個城

市，平均２天建成１家店，創新勢力最快速度。自建充電站已布局近１２０個城市６６０＋個站

點，平均１天１站，躋身中國純電品牌前三名。預計在４月底，極氪品牌累計交付將突破１０萬

台，至今保持零自燃安全記錄，夯實極氪式安全的產品標簽。（ｌｃ）

