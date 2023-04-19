《經濟通通訊社１９日專訊》上海市政府發布《關於進一步放權鬆綁激發科技創新活力的若

干意見》，提出要聚焦上海重點產業領域，培育一批科技領軍企業。拓展企業科技創新融資渠道

，加強「科創企業上市培育庫」建設，加快吸引企業入庫，有效推動一批「硬科技」企業在科創

板上市。

《意見》明確，要加大對外資機構開展科技創新活動的支持力度。鼓勵和支持外國投資者在

本市設立研發中心和開放式創新平台。支持外資研發中心獨立或聯合本市高校、科研院所、企業

、新型研發機構等，承擔基礎研究、應用基礎研究、共性技術研發等財政科研項目。

聚焦上海重點產業領域，要培育一批科技領軍企業。支持科技領軍企業牽頭或參與國家和上

海重大科技任務，支持科技領軍企業建設全國重點實驗室、技術創新中心等平台基地。

同時，爭取國家科技成果轉化引導基金與本市政府投資基金共同設立子基金，引導市場化風

險投資機構共同參與，重點支持處於轉化應用科技成果種子期、初創期、成長期的科技型中小企

業。完善國有創業投資機構的投資決策和業績考核機制，以企業在一定周期內的整體業績作為考

核對象，不對單個項目的虧損作負面評價。（ｌｃ）

