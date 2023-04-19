《經濟通通訊社１９日專訊》上海檢察院昨日（１８日）與上海銀保監簽署《加強銀行保險

領域行政司法協作，完善金融市場法治建設的合作備忘錄》，提出要建立聯席會議機制、線索雙

向移送、案件協作支持、聯合專項治理、推動機構合規、加強反洗錢合作等１２項工作措施。

根據《備忘錄》，上海檢察院與上海銀保監除了要雙向移送涉嫌犯罪或行政違法案件線索外

，還將加強信息共享，及時互通案件進展和處理結果，提高案件協作效率。

為引導資金更好服務實體經濟，雙方將有針對性地聯合開展涉信貸、保險等業務的專項治理

，並暢通刑事司法與行政執法銜接工作機制，共同推動銀行保險領域涉案機構開展合規工作，構

建良好營商環境。

上海檢察院副檢察長龔培華在昨日的新聞發布會上表示，２０２２年上海市檢察機關共受理

金融犯罪審查逮捕案件４１８件６３１人，受理金融犯罪審查起訴案件１２１８件２０６４人。

從案件主要類型看，受理案件罪名分布前三的為非法吸收公共存款罪、非法經營罪（非法經營證

券、期貨、保險、資金支付結算業務）和集資詐騙罪。（ｌｃ）

