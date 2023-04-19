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AH股新聞

19/04/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１７點，報２０６３３點。最高跌１７點報
２０６３３點，最低跌３１３點報２０３３６點。恒指收報２０３６７點，跌２８２點或
１﹒３７％。
　　北水全日淨流入２９﹒６６億元，增加３１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國石油股份（００８５７）。
　　主板成交９９９﹒０３億元減少８﹒９％。其中港股通成交３３５億元，佔總成交
３３﹒５％。
　　盈富基金跌１﹒３４％報２０﹒５６元，北水淨買入１１﹒１億元；恒生中國企業跌
１﹒５８％報６９﹒５６元，北水淨買入４﹒１億元；藥明生物跌１﹒４７％報５３﹒５５元，
北水淨買入２﹒２億元。
　　騰訊控股跌２﹒２４％報３５７﹒２元，北水淨賣出３﹒６億元；快手跌４﹒４４％報
５１﹒７元，北水淨賣出３﹒４億元；中國石油股份跌２﹒２６％報５﹒１９元，北水淨賣出
２﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１１﹒０７
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　４﹒０６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒２２
　　東方甄選　　　（０１７９７）　　　　　　１﹒８９
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒６５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－３﹒４０
　　中國石油股份　（００８５７）　　　　　－２﹒８７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒５１
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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