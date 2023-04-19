《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒５７億元，買盤超賣盤，流入１４﹒４３億元，佔每日額度２﹒７７％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９６﹒３９億元，買盤超賣盤，流入
２３﹒６１億元，佔每日額度５﹒６２％。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
19/04/2023 16:20
《滬港通》北上全日流入１４﹒４億，南下全日流入２３﹒６億
《經濟通通訊社１９日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０５﹒５７億元，買盤超賣盤，流入１４﹒４３億元，佔每日額度２﹒７７％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９６﹒３９億元，買盤超賣盤，流入
２３﹒６１億元，佔每日額度５﹒６２％。
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰19/04/2023 16:20 《深港通》北上全日流走８﹒３億，南下全日流入２１﹒７億
下一篇新聞︰19/04/2023 16:15 【俄烏開戰】據報法國就促俄烏談判與華溝通，中方：支持重啟和談
19/04/2023 16:10 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
19/04/2023 16:10 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰