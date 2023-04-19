《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，廣汽
（０２２３８）（滬：６０１２３８）電動汽車品牌埃安選擇中金公司和華泰聯合證券安排其在
上海科創板上市事宜。
廣汽集團總經理馮興亞昨日在上海車展上表示，埃安計劃於今年上市。（ａｃ）
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19/04/2023 17:57
《國企紅籌》廣汽旗下電動車品牌埃安擬於上海科創板上市
《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，廣汽
（０２２３８）（滬：６０１２３８）電動汽車品牌埃安選擇中金公司和華泰聯合證券安排其在
上海科創板上市事宜。
廣汽集團總經理馮興亞昨日在上海車展上表示，埃安計劃於今年上市。（ａｃ）
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