《經濟通通訊社１９日專訊》據路透社旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，廣汽

（０２２３８）（滬：６０１２３８）電動汽車品牌埃安選擇中金公司和華泰聯合證券安排其在

上海科創板上市事宜。

廣汽集團總經理馮興亞昨日在上海車展上表示，埃安計劃於今年上市。（ａｃ）

