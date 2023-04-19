《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



一季度ＧＤＰ同比增長４﹒５％

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國家統計局１８日公布，一季度國內生產總值（ＧＤＰ）２８﹒５萬億元（人民幣．下同），按

年增長４﹒５％，比去年四季度環比增長２﹒２％。國家統計局表示，一季度隨著疫情防控較快

平穩轉段，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升

，開局良好。



銀行助力消費提質擴容

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臨近「五一」小長假，多家銀行加大消費貸、大額信用卡的推廣力度，利率補貼、折扣等優惠措

施頻現。今年以來，商業銀行把恢復和擴大消費擺在優先位置，創新金融服務供給，降低個人信

貸融資成本，助力消費提質擴容。



財政部：加快地方政府專項債券發行和使用

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財政部１８日公布，一季度，全國一般公共預算收入６﹒２３萬億元，同比增長０﹒５％；全國

一般公共預算支出６﹒７９萬億元，同比增長６﹒８％。財政部預算司副司長李大偉表示，當前

，財政部正通過加快地方政府專項債券發行和使用、完善稅費優惠政策等措施，推動鞏固經濟回

升勢頭。





《上海證券報》



一季度經濟運行開局良好，ＧＤＰ同比增４﹒５％

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國家統計局１８日公布，一季度經濟運行開局良好，積極因素增多。經濟的基本面、行業面和金

融面都顯示，經濟整體持續好轉，市場預期明顯改善。



當前中國經濟沒有通縮，下階段也不會出現

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國家統計局新聞發言人付凌暉１８日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，今年二季度ＣＰＩ漲幅

可能保持低位，但這不說明通貨緊縮。隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到一個合理水平

。總的來看，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。



中國與中亞五國經貿合作發展勢頭強勁

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商務部部長王文濤１８日表示，２０２２年，中國與中亞五國貿易額達７０２億美元，創歷史新

高。今年前２個月，中國與中亞五國貿易額同比增長２２％，保持強勁發展勢頭。





《證券時報》



一季度ＧＤＰ增長４﹒５％

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國家統計局１８日公布，一季度國內生產總值（ＧＤＰ）２８﹒５萬億元，按年增長４﹒５％，

較去年四季度環比增長２﹒２％。結構上看，一季度，供需兩端同步回暖，物價水平、就業形勢

總體穩定，居民收入平穩增長。



財政部：強化專項債券管理

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財政部有關負責人１８日在財政部新聞發布會上表示，財政部正在持續強化專項債券管理，指導

地方用好地方政府債券資金，發揮好專項債券穩定經濟大盤的積極作用。



緊盯薄弱環節，政策將更務實管用

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一季度中國經濟運行取得不錯的成績。不過，考慮到當前經濟恢復的基礎尚不牢固，內生動力稍

顯不足，宏觀政策需要保持必要的力度。如近段時間關於「經濟是否陷入通縮」的熱議，在一定

程度上反映出市場對於經濟恢復強度和可持續性的擔憂。但政策也將進行優化。（ｌｃ）

