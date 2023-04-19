《神州經脈》滬綜指昨日衝擊三千四尚未如願，而在此位置上Ａ股公司股東出現集體減持潮

，三千四關口形成重大阻力，午後市況進一步轉差，電信、地產板塊跳水，家品、建材、軍工、

汽車等板塊同樣下跌，近５０００隻個股中有約３３００隻股票下跌，滬指全日跌０﹒６８％報

３３７０﹒１３點；深成指跌０﹒８４％，創業板指跌０﹒６３％。

Ａ場小震，兩市全日成交１０８２６億元（人民幣．下同），按日增２﹒１％，連續第１２

個交易日突破１萬億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開後，跌幅進一步擴大，並一度觸及

６﹒９１００，最終收盤報６﹒８９６６，較上個交易日４時３０分收盤價跌２１７點子，三連

跌，創３月１６日逾１個月以來新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒８７３１，較上個交易日升８３點子，止兩連跌，上個交易日報６﹒８８１４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家發改委公布，首季共審批核准固定資產投資項目４２個，總投資２８０３億元人民幣

，其中審批３５個，核准７個，主要集中在高技術、能源、水利等行業。其中，３月份審批固定

資產投資項目７個，總投資１０４億元人民幣，主要集中在高技術等行業。首季中歐班列累計開

行４１８６列、運送貨物４５萬標準箱，同比分別增長１５％、２８％。其中３月份開行

１４８８列、運送貨物１６﹒２萬標準箱，分別增長３１％、５２％。發改委表示，中國將研究

合理縮減外資准入負面清單，支持符合條件的民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基

金（ＲＥＩＴｓ）等，又指汽車消費是支撐消費的「大頭」，正加緊研究起草關於恢復和擴大消

費的政策文件，主要是圍繞穩定大宗消費等。



２﹒ 北京市豐台區的北京長峰醫院住院部東樓昨日發生嚴重火災，北京政府通報，截至今日早

上六時，死亡人數增至２９人，包括２６名住院患者。初步調查，事故是住院部內部改造施工過

程中產生的火花，引燃現場火燃塗料的揮發物所致。該院院長、副院長、總務科主任、施工公司

負責人、現場施工人員等共１２人被刑事拘留。北京長峰醫院所屬的新三板掛牌公司長峰醫院因

發生重大風險事件，且未申請停牌，被股轉公司實施停牌。長峰醫院主辦券商中信建投發公告稱

，本次事故損失金額尚不明確，將對長峰醫院經營形成不利影響。



３﹒ 國家移民管理局今日公布，首季全國移民管理機構共查驗出入境人員６５０６﹒５萬人次

，同比增長１１６﹒２％，其中內地居民３２３５﹒１萬人次，港澳台居民２９４８﹒８萬人次

，外國人３２２﹒６萬人次。國家移民管理局發言人張寧表示，今年以來，特別是新冠病毒感染

「乙類乙管」後，出入境辦證辦事和口岸流量快速增長。另《證券日報》引述航班動態資訊服務

Ａｐｐ「航班管家」數據，截至４月１８日，今年五一假期的國際及港澳台機票訂單同比增長超

過１０倍，而機票成交均價為４１９０元人民幣，較去年同期降低５４﹒６５％。五一假期最熱

門出境遊目的地是香港、澳門、台北、首爾、大阪、曼谷等。



４﹒ 國家統計局今日公布首季各產業國內生產總值（ＧＤＰ）初步核算數據。其中住宿和餐飲

業ＧＤＰ增加值４５１１億元（人民幣．下同），按年增長１３﹒６％，增幅為各產業之中最高

。房地產業增加值１９６１１億元，增長１﹒３％，增幅最低。信息傳輸、軟件和信息技術服務

業１３５２０億元，增１１﹒２％，增幅第二高。金融業２６６４０億元，增６﹒９％。建築業

１３５７４億元，增６﹒７％。批發和零售業２７６６７億元，增５﹒５％。



５﹒ 聯合國周三（１９日）發布的數據顯示，印度已經超越中國，成為世界上人口最多的國家

。印度現時人口數量超過１４﹒２８億，略多於中國的１４﹒２５億。印度目前的經濟規模在亞

洲名列第三，卻擁有亞洲近五分之一的人口，且一半人口年齡不足３０歲，未來幾年勢將成為世

界上經濟增長最快的主要經濟體。



６﹒ 內媒引述孟加拉國政府官員表示，孟加拉國和俄羅斯已商定同意使用人民幣來支付俄羅斯

在該國建設的核電站項目款項。孟加拉國目前正與俄羅斯國家原子能公司合作建設計劃中兩座核

電站的第一座，該項目價值１２６﹒５億美元，其中９０％的資金是由孟加拉國向俄羅斯貸款而

來，前者將在２８年內償還，有１０年寬限期。



７﹒ 內媒《澎湃新聞》報道，萬達集團旗下購物中心運營主體珠海萬達商管正在按照中證監新

規定準備ＩＰＯ文件，但仍未能給出具體ＩＰＯ時間表。根據債券資訊供應商Ｄｅｂｔｗｉｒｅ

此前報道，如果珠海萬達商業５月底前無法完成香港ＩＰＯ，萬達集團三筆離岸貸款的貸方可以

要求提前全額償還，涉及１３億美元，萬達正與貸方就豁免提前還款選項進行磋商；萬達亦與一

眾機構投資人簽下了對賭協議，如果珠海萬達商業在２０２３年底前未能完成ＩＰＯ，則萬達商

管有義務向投資者回購股份。



８﹒ 荷蘭此前同意響應美方，擬加大限制對華半導體設備出口。荷蘭經濟部長Ｍｉｃｋｙ

Ａｄｒｉａａｎｓｅｎｓ稱，當局正在制定相關法規，光刻機龍頭公司ＡＳＭＬ應會很快收到有

關其可向中國提供哪些產品的明確指引，預計當局７月可發放出口許可證。目前荷蘭政府禁止

ＡＳＭＬ向中國出口生產高精尖晶片所必須的ＥＵＶ光刻機，修法後被禁出口中國的產品或包括

較為老式的ＤＵＶ光刻機。（ｓｌ）

