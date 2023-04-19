《鍾之日記》４月１９日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局繼續放鷹，多名官員均表示贊成下月應該加息，隔晚美股回吐早盤升幅。港股全

日表現偏軟，恒指以全日最高位２０６３３開市，隨後反覆爭持；早盤尾段一度收窄，午市跌幅

再度擴大，尾段擴大至跌超過３００點，最終全日收報２０３６７，跌２８２點或跌１﹒３７％

，主板成交９９９﹒０３億元。



＊三千四阻力大，滬指小震盪＊



滬綜指昨日衝擊三千四尚未如願，而在此位置上Ａ股公司股東出現集體減持潮，三千四關口

形成重大阻力，午後市況進一步轉差，電信、地產板塊跳水，家品、建材、軍工、汽車等板塊同

樣下跌，近５０００隻個股中有約３３００隻股票下跌，滬指全日跌０﹒６８％報

３３７０﹒１３點；深成指跌０﹒８４％，創業板指跌０﹒６３％。

Ａ場小震，兩市全日成交１０８２６億元人民幣，按日增２﹒１％，連續第１２個交易日突

破萬億關口。



＊房地產一頭煙，碧桂園挫半成＊



中國公布的第一季ＧＤＰ同比增長４﹒５％，大勝市場預期的４％，反映在疫後時代經濟重

返上行區間，不過房地產行業帶來的金融風險卻仍然有待拆解，首季房地產開發投資同比顯著下

跌５﹒８％，今日公布的初步核算結果顯示房地產業ＧＤＰ同比增長１﹒３％，遠低於整體

ＧＤＰ同比增幅。

民營房企在降杠桿回收流動性的情況下，難以繼續向政府買地開發，而且後市房價仍然有巨

大的下行壓力，這些因素導致房地產業構成了惡性循環，而不景氣的情況亦反映在地方政府的賣

地收入上，據財政部公布，地方政府性基金預算本級收入９９２０億元人民幣，同比下降

２３﹒６％，而作為地方收入大頭的國有土地使用權出讓收入８７２８億元人民幣，同比下降

２７％。

數據反映行業壓力仍大，加上有報道指出，珠海萬達若未能於下月在香港上市，或面臨流動

性風險，內房股今日領跌，碧桂園（０２００７）挫４﹒７％，綠城（０３９００）跌４﹒５％

，新城發展（０１０３０）跌４﹒４％，融創中國（０１９１８）跌４﹒２％，雅居樂

（０３３８３）、萬科企業（０２２０２）齊跌３﹒９％。



＊「五一」酒店爆，濠賭股直線漲＊



臨近五一假期，內地旅遊平台預訂數據節節上升。《證券日報》引述航班動態資訊服務

Ａｐｐ「航班管家」數據，截至４月１８日，今年五一假期的國際及港澳台機票訂單同比增長超

過１０倍，而機票成交均價為４１９０元人民幣，較去年同期降低５４﹒６５％。五一假期最熱

門出境遊目的地是香港、澳門、台北、首爾、大阪、曼谷等。

澳門酒店業者指，「五一」部分高星級酒店房間已預訂爆滿，市場憧憬澳門博彩收入增加，

濠賭股在跌市中突圍而出，銀娛（０００２７）走高４﹒４％，報５７﹒９８元，重回近兩年前

高位；金沙（０１９２８）揚２﹒３％，永利澳門（０１１２８）升２﹒２％創逾１個月新高，

澳門勵駿（０１６８０）升１﹒５％，新濠（００２００）升１﹒２％，澳博（００８８０）升

１﹒２％，美高梅（０２２８２）升０﹒２％創２個月新高。

其他旅遊股也造好，同程旅行（００７８０）漲３％創近３個月高，攜程（０９９６１）升

１﹒９％，復星旅遊文化（０１９９２）升０﹒３％。

民航局１８日透露，上周（４月１０日－４月１６日）實際執行的國際客運航班量已達

２２４２班（每個往返計為１班），是實施「乙類乙管」前一周（１月２日至１月８日）的

４﹒７倍，恢復至疫情前的２９﹒４％。市場預料上市航空公司業績有望因「五一」而扭虧為盈

。不過三大民航股沒起色，南航（０１０５５）跌２﹒２％，國航（００７５３）跌１﹒７％，

東航（００６７０）跌１﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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