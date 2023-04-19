《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股公司減持潮仍在繼續，再有十多家上市公司披露了股東減

持計劃公告，當中包括民營航企吉祥航空（滬：６０３８８５）、曾有「女人茅台」之稱的愛美

客（深：３００８９６）、知名家具企業美凱龍（滬：６０１８２８）、金融科技公司凌志軟件

（滬：６８８５８８）等，上市公司股東密集減持，或反映市場預計股市已近頂位，對後市表現

帶來阻力。

宣布減持的Ａ股公司股價普遍向下，其中愛美客跌１％，共進股份（滬：６０３１１８）更

挫６％，英維克（深：００２８３７）跌２﹒８％。

美凱龍另宣布，由於公司無法在Ａ股回購期限內完成Ａ股回購方案，為保障全體股東利益，

公司擬向全體股東實施特別分紅。美凱龍Ａ股現價跌１﹒９％。（ｅｙ）



表列同板塊或相關股份表現

表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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英維克（深：００２８３７） ４０﹒８元 跌２﹒８３％

美凱龍（滬：６０１８２８） ５﹒２７元 跌１﹒８６％

凌志軟件（滬：６８８５８８） １７﹒０７元 升０﹒１２％

久遠銀海（深：００２７７７） ３６元 跌０﹒２８％

愛美客（深：３００８９６） ５４８元 跌０﹒９５％

共進股份（滬：６０３１１８） ９﹒９６元 跌６﹒０４％

吉祥航空（滬：６０３８８５） １８﹒４６元 跌０﹒２２％

杭齒前進（滬：６０１１７７） ９﹒４５元 跌１﹒５６％

中國寶安（深：０００００９） ７﹒４４元 跌１﹒８１％

兆威機電（深：００３０２１） ７３﹒７４元 跌１﹒３５％

旗天科技（深：３０００６１） ７﹒４４元 跌０﹒２７％

德固特（深：３００９５０） １９﹒３８元 跌２﹒７１％

華陽國際（深：００２９４９） １３﹒８４元 跌１﹒３５％

思進智能（深：００３０２５） ２３﹒４６元 跌１﹒８４％

光洋股份（深：００２７０８） ５﹒７７元 跌０﹒８６％

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