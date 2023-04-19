《經濟通通訊社１９日專訊》在嚴峻的宏觀阻力下，２０２２年中國私募股權投資活動跌至

９年來最低點。咨詢公司貝恩最新公布的數據顯示，去年中國私募股權市場投資交易額為６２０

億美元，按年下降５３％，投資交易量７５６宗，按年下滑３８％，平均投資交易額為８２００

萬美元，是２０１３年以來的最低值。

報告指出，成長類投資繼續佔據私募交易的主導地位，佔到２０２２年中國市場交易總額的

７４％。同時，在多方面因素影響下，中期收購類投資增多的趨勢已經確立並凸顯，這包括在華

跨國公司出於地緣政治考量，分拆業務增多；２０１２年至２０２１年期間，持有私募股權的企

業數量增長１３倍，催生大量二級市場銷售機會；２０１７年至２０２１年期間，企業家╱家族

收購案數量較２０１２年至２０１６年期間增長了２﹒５倍。

展望未來，貝恩公司全球合伙人周浩表示，雖然收購類投資目前僅佔中國市場交易總額的

９％，但預計在未來５年內將出現加速增長，其原因包括越來越多的私募持有企業進入退出窗口

期，更多跨國公司可能在當前地緣政治形勢下考慮分拆業務；與此同時，大量民營企業逐步開始

進入交接班，在一定程度上助推了這一趨勢。（ｌｃ）

