《經濟通通訊社１９日專訊》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，在推進高水平對外開放、積

極利用外資方面，中國一直是實實在在的「行動派」。下一步，將重點做好五方面工作。一是研

究合理縮減外資准入負面清單。目前，正在評估過去幾年外資准入負面清單的實施效果，深入了

解地方和外資企業在擴大外資市場准入方面的訴求，研究進一步擴大開放的政策措施。

二是落實落細已出台政策，引導外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環

保等重點領域和中西部、東北等重點地區。

三是繼續發揮重大外資項目專班機制作用，優化全流程服務體系，及時跟蹤解決項目建設過

程中遇到的問題和困難。

四是更好發揮開發區引資平台作用。完善產業、科技、綠色環保等支持政策，提升開發區建

設運營效率，強化開發區招商引資功能，推動開發區高質量發展。

五是做好外商投資促進服務。將舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司對華投資和地

方招商引資提供平台，進一步加強與外資企業、外國商會的溝通交流。

她表示，近期跨國公司高管密集來華，各地紛紛加大吸引外資力度，抓緊簽約落地外資項目

。在去年高基數的基礎上，利用外資繼續保持增長，高技術產業表現十分亮眼。這充分說明，中

國仍然是全球最具吸引力的投資目的地之一，中國經濟長期向好為外資企業提供了發展機遇和廣

闊空間，外資企業通過加碼投資的實際行動，投下對中國營商環境的「信任票」和對中國經濟發

展的「信心票」。

