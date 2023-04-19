《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市豐台區的北京長峰醫院住院部東樓

昨日（１８日）發生嚴重火災，北京巿政府今日中午舉行火災事故情況通報會。衛健委相關負責

人通報，截至今日早上六時，死亡人數增至２９人，１３男１６女，當中２６人為長豐醫院住院

患者，平均年齡７１﹒２４，最小４０歲，最大８８歲。２９名死者，北京２６人，河北、湖南

、山東各１人。



＊內部改造工程產生火花引燃＊



北京消防總隊副總隊長趙洋表示，初步調查，事故系醫院住院部內部改造施工作業過程當中

產生的火花，引燃現場火燃塗料的揮發物所致。事故的具體詳細原因和損失正在進一步深入調查

之中。下一步將重點推動以案為鑒，舉一反三，聚焦醫院養老機構、高層建築、地下空間等場所

單位，進一步深入開展消防安全排查整治，推動落實消防安至責任，督促整改消防安全隱患。



＊涉嫌重大責任事故罪，１２人刑事拘留＊



北京巿公安局局長孫海濤表示，經查，長豐醫院院長王某玲，副院長汪某，總務科主任王某

陽，施工公司負責人王某峰，現場施工人員程某君等１２人，涉嫌重大責任事故罪。目前上述人

員已被公安機關依法刑事拘留，下一步公安機關將會同相關部門進一步深入偵查調查。



＊長峰醫院所屬新三板公司被實施停牌＊



北京長峰醫院所屬的新三板掛牌公司長峰醫院因發生重大風險事件，且未申請停牌，被股轉

公司實施停牌。

全國中小企業股份轉讓系統１９日發布公告，北京長峰醫院股份有限公司因發生重大風險事

件，且未申請停牌，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票停復牌業務實施細則》等相

關規定，現決定自２０２３年４月１９日起對其股票實施停牌。

長峰醫院的主辦券商中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）凌晨亦發布提示性公告

稱，本次事故造成了較大人員傷亡及財產損失，損失金額尚不明確，將對長峰醫院經營形成不利

影響。

