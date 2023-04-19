《經濟通通訊社１９日專訊》中國一季度ＧＤＰ同比增長同比增長４﹒５％，大勝市場預期

的４％。３月社會消費品零售總額同比增逾一成，不過工業、投資數據雙雙遜預期。大新銀行經

濟研究及投資策略部分析指出，第一季ＧＤＰ明顯改善且超市場預期，主要受惠服務業增長在放

寬放疫措施後顯著加快，而工業表現則稍為落後。



＊消費大增由於低基數，工業產能過剩待消化＊



分析指，３月零售銷售按年增長１０﹒６％，是２０２１年中以來最大單月升幅，部分原因

是去年同期疫情開始升溫，導致比較基數較低，其中餐飲收入按年大幅上升２６﹒３％，汽車類

消費亦上升１１﹒５％，其他消費品零售則增長８﹒２％。

大新銀行指出，第一季固定資產投資按年增長５﹒１％，推算３月投資更錄得按年下跌

０﹒７％，製造業及基建投資增長均見放緩，房地產開發投資按年跌幅更調頭擴大。不過，商品

房銷售續見改善，住宅銷售增長加快，日前公布的新建住宅價格按月升幅亦擴大，或反映房地產

市道繼續回暖。

供應方面，３月工業生產增長加快至３﹒９％，增幅小於市場預期的４﹒４％，也不及服務

業生產９﹒２％的按年增長。第一季工業產能利用率降至７４﹒３％，較對上兩年的第一季度均

要低，顯示內地工業產能過剩情況仍有待消化。３月城鎮調查失業率５﹒３％，按月下跌０﹒３

個百分點，惟１６－２４歲青年失業率仍然高企，達１９﹒６％，較２月的１８﹒１％有所上升

。



＊出口壓力不利工業復甦，住宅銷售可望續改善＊



分析指出，隨著內地經濟重啟，消費及投資可望逐步改善，加上政府的刺激增長措施，在內

需帶動下，內地今年經濟將有望取得５％以上增長；不過，環球經濟衰退壓力升溫，中美關係趨

向緊張，繼續對內地出口帶來壓力，或不利工業生產復甦，尤其高端技術產品影響仍然較大。

房地產市場方面，大新銀行認為，內地持續推出支持措施加上經濟復甦，住宅銷售市道可望

繼續改善，同時房企資金壓力有所紓緩，或支持未來房地產投資回穩，「爛尾樓」問題若不再惡

化亦有助穩定房地產市場信心。（ｄｗ）

