《經濟通通訊社１９日專訊》北京市豐台區的北京長峰醫院住院部東樓昨日（１８日）發生

火災，事故已致２１人死亡。醫院所屬的新三板掛牌公司長峰醫院因發生重大風險事件，且未申

請停牌，被股轉公司實施停牌。

全國中小企業股份轉讓系統１９日發布公告，北京長峰醫院股份有限公司因發生重大風險事

件，且未申請停牌，根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票停復牌業務實施細則》等相

關規定，現決定自２０２３年４月１９日起對其股票實施停牌。

出事的長峰醫院是北京市的醫保定點醫院，背後的北京長峰醫院股份有限公司成立於

２００９年１２月２日，位於北京市豐台區，註冊資本約１﹒４５億元人民幣，法定代表人、實

控人、董事長為汪文杰，大股東為深圳清鴻投資控股有限公司。２０１７年３月１日，公司在新

三板上市，近三年處於虧損狀態，２０２２年上半年虧損３２６４萬元人民幣，合並資產負債率

達７１﹒６％，負債總計４﹒６２億元人民幣。



＊中信建投：事故對經營形成不利影響，未能取得聯繫＊



長峰醫院的主辦券商中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）凌晨亦發布《關於北京

長峰醫院股份有限公司的風險提示性公告》稱，本次事故造成了較大人員傷亡及財產損失，損失

金額尚不明確，將對長峰醫院經營形成不利影響。截至公告發布日，主辦券商未能與公司相關人

員取得聯繫。并指將密切關注本次事故的相關情況，及時按照相關規定督導公司履行信息披露義

務，提醒投資者注意投資風險。（ｄｗ）

