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AH股新聞

19/04/2023 08:50

《中國要聞》網易遊戲發布勞動節假期未成年人遊戲限時通知

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地勞動節假期從４月２９日開始至５月３日一連五天。網易
（０９９９９）旗下網易遊戲發布關於２０２３年勞動節假期未成年人遊戲限時的通知，未成年
人無法體驗遊戲的日期為４月２３日至４月２７日，５月４、６日。（ｊｔ）

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