《經濟通通訊社１９日專訊》內地勞動節假期從４月２９日開始至５月３日一連五天。網易

（０９９９９）旗下網易遊戲發布關於２０２３年勞動節假期未成年人遊戲限時的通知，未成年

人無法體驗遊戲的日期為４月２３日至４月２７日，５月４、６日。（ｊｔ）

