《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒引述中國航天科工二院消息報道，近日二院２５所在北

京完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，利用高精度螺旋相位板天線在

１１０ＧＨｚ頻段實現４種不同波束模態，通過４模態合成在１０ＧＨｚ的傳輸帶寬上完成

１００Ｇｂｐｓ無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為中國６Ｇ通信技術發展提供重要

保障和支撐。（ｊｔ）

