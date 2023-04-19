《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒引述中國航天科工二院消息報道，近日二院２５所在北
京完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，利用高精度螺旋相位板天線在
１１０ＧＨｚ頻段實現４種不同波束模態，通過４模態合成在１０ＧＨｚ的傳輸帶寬上完成
１００Ｇｂｐｓ無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為中國６Ｇ通信技術發展提供重要
保障和支撐。（ｊｔ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
19/04/2023 16:48
《中國要聞》中國６Ｇ通信技術研發取得突破
《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒引述中國航天科工二院消息報道，近日二院２５所在北
京完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，利用高精度螺旋相位板天線在
１１０ＧＨｚ頻段實現４種不同波束模態，通過４模態合成在１０ＧＨｚ的傳輸帶寬上完成
１００Ｇｂｐｓ無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為中國６Ｇ通信技術發展提供重要
保障和支撐。（ｊｔ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
上一篇新聞︰19/04/2023 16:49 《大灣區》港珠澳大橋主體工程今日通過國家竣工驗收
19/04/2023 17:11 《駐滬專電》上海經信委推進算力資源提升，促帶動產業發展
19/04/2023 17:05 《神州經脈》發改委推新政穩消費，Ａ股收跌，長峰醫院大火２９死
19/04/2023 17:00 《鍾之日記》加息陰影重現，香江魚缸又吐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰