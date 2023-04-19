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19/04/2023 16:48

《中國要聞》中國６Ｇ通信技術研發取得突破

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒引述中國航天科工二院消息報道，近日二院２５所在北
京完成國內首次太赫茲軌道角動量的實時無線傳輸通信實驗，利用高精度螺旋相位板天線在
１１０ＧＨｚ頻段實現４種不同波束模態，通過４模態合成在１０ＧＨｚ的傳輸帶寬上完成
１００Ｇｂｐｓ無線實時傳輸，最大限度提升了帶寬利用率，為中國６Ｇ通信技術發展提供重要
保障和支撐。（ｊｔ）

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