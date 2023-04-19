《經濟通通訊社１９日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０６％

，報３３９１﹒３６點，深成指低開０﹒１４％，創業板指低開０﹒０７％，有色、半導體股造

好，電信股走低。

Ａ股公司減持潮仍在繼續，再有十多家上市公司披露了股東減持計劃公告，當中包括民營航

企吉祥航空（滬：６０３８８５）、曾有「女人茅台」之稱的愛美客（深：３００８９６）、知

名家具企業美凱龍（滬：６０１８２８）、金融科技公司凌志軟件（滬：６８８５８８）等，上

市公司股東密集減持，或反映市場預計股市已近頂位，對後市表現帶來阻力。

官媒《中國證券報》引述基金人士指，「中國特色估值」概念正在走強，受益於政策預期且

估值處於歷史較低水平，建議投資者把握以國企改革為代表的「中特估」投資機會，「行情有望

貫穿全年乃至後續多年」，中短期建議關注通信、基建、銀行等板塊。

人民銀行今日進行３２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標，淨投放２５０億元。

中國國防部長李尚福昨日（１８日）與俄羅斯國防部長紹伊古進行會談，中國和俄羅斯同意

兩軍持續密切高層溝通，拓展戰區、軍種、院校間合作，雙方重申，在主權、領土完整、安全、

發展問題上互予堅定支持，堅決反對外部勢力干涉內政。

另外，關注美國財政部長耶倫將就中美經濟關係發表重要講話。（ｅｙ）

