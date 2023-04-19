《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指昨日（１８日）衝擊三千四尚未如願，而在此位置上Ａ

股上市公司股東出現集體減持潮，三千四關口形成重大阻力，加上地產、建材、汽車等板塊領跌

，滬指今日同樣未能攻破整數關，半日跌０﹒２１％報３３８６﹒０５點；深成指跌０﹒３２％

，創業板指跌０﹒３３％。

兩市半日成交６４０９億元（人民幣．下同），較上日（１８日）同時段成交跌４％。



＊地方賣地收入銳減，地產股捱沽＊



國家統計局發布第一季國內生產總值初步核算結果，其中房地產業ＧＤＰ同比增長１﹒３％

，遠低於４﹒５％的整體ＧＤＰ同比增幅。

房地產業不景氣亦反映在地方政府的賣地收入上，據財政部公布，地方政府性基金預算本級

收入９９２０億元，同比下降２３﹒６％，而作為地方收入大頭的國有土地使用權出讓收入

８７２８億元，同比下降２７％。

地產股今日捱沽，新城控股（滬：６０１１５５）瀉３﹒９％，金地集團

（滬：６００３８３）跌３﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）、保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒８％，大悅城

（深：００００３１）跌１﹒５％，新湖中寶（滬：６００２０８）軟１﹒３％。



＊「女人茅台」股東減持，股價跌近２％＊



Ａ股公司減持潮仍在繼續，再有十多家上市公司披露了股東減持計劃公告，當中民營航企吉

祥航空（滬：６０３８８５）股價跌１﹒８％，曾有「女人茅台」之稱的愛美客

（深：３００８９６）跌１﹒６％，共進股份（滬：６０３１１８）挫３﹒８％，。

同樣有主要股東減持的知名家具企業美凱龍（滬：６０１８２８）軟１﹒１％，公司另宣布

，由於公司無法在Ａ股回購期限內完成Ａ股回購方案，為保障全體股東利益，公司擬向全體股東

實施特別分紅。

（ｅｙ）

