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AH股新聞

19/04/2023 13:37

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１３％，深成指跌０﹒４６％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場午後維持小跌，滬綜指跌０﹒１３％，報
３３８８﹒８８點，滬深３００指數跌０﹒４％，深成指挫０﹒４６％，創業板指跌０﹒４２％
。上海Ｂ股跌０﹒４５％，深圳Ｂ股跌０﹒６５％。（ｅｙ）

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