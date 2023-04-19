《經濟通通訊社１９日專訊》滬綜指昨日（１８日）衝擊三千四尚未如願，而在此位置上Ａ

股公司股東出現集體減持潮，三千四關口形成重大阻力，午後市況進一步轉差，電信、地產板塊

跳水，家品、建材、軍工、汽車等板塊同樣下跌，近５０００隻個股中有約３３００隻股票下跌

，滬指全日跌０﹒６８％報３３７０﹒１３點；深成指跌０﹒８４％，創業板指跌０﹒６３％。

Ａ場小震，兩市全日成交１０８２６億元（人民幣．下同），按日增２﹒１％，連續第１２

個交易日突破１萬億元。

國家發改委表示，下一步將下大力氣穩定汽車消費，加快推進充電樁和城市停車設施建設，

大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。同時，加快實施公

共領域車輛全面電動化先行區試點。



＊地產股捱急跌，相關產業鏈同捱沽＊



國家統計局發布第一季國內生產總值初步核算結果，其中房地產業ＧＤＰ同比增長１﹒３％

，遠低於４﹒５％的整體ＧＤＰ同比增幅。

房地產業不景氣亦反映在地方政府的賣地收入上，據財政部公布，地方政府性基金預算本級

收入９９２０億元，同比下降２３﹒６％，而作為地方收入大頭的國有土地使用權出讓收入

８７２８億元，同比下降２７％。

地產股今日捱沽，金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒３％，新城控股

（滬：６０１１５５）瀉４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）、新湖中寶

（滬：６００２０８）跌２﹒７％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒３％，大悅城（深：００００３１）跌１﹒８％。

房地產板塊受挫連帶相關產業鏈捱沽。家品股方面，江山歐派（滬：６０３２０８）瀉

７﹒２％，箭牌家居（深：００１３２２）跌５﹒５％，喜臨門（滬：６０３００８）挫５％，

尚品宅配（深：３００６１６）跌４﹒５％；建材股方面，蒙娜麗莎（深：００２９１８）跌

６﹒８％，偉星新材（深：００２３７２）、中旗新材（深：００１２１２）跌５﹒４％，金晶

科技（滬：６００５８６）跌４﹒３％。



＊三大電信商急挫，券商股同跌＊



三大電信商Ａ股今日急挫，Ａ股聯通（滬：６０００５０）挫５﹒６％，報５﹒７３元；中

國電信（滬：６０１７２８）跌４﹒４％，報６﹒７７元；中國移動（滬：６００９４１）跌

３﹒８％，報１０１﹒６８元。

大市向下券商股走低，信達證券（滬：６０１０５９）瀉４﹒７％，廣發証券

（深：０００７７６）跌３﹒６％，首創證券（滬：６０１１３６）跌３﹒４％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌２﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒９％，招商證券

（滬：６００９９９）跌１﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）軟１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１２４﹒５６ －０﹒９０

上證綜合指數 ３３７０﹒１３ －０﹒６８ ４７６４﹒９７

上證Ａ股指數 ３５３２﹒７８ －０﹒６８

深證成份指數 １１７６０﹒２７ －０﹒８４ ６０６１﹒２９

深圳創業板指數 ２４１５﹒７６ －０﹒６３

上證Ｂ股指數 ２９６﹒０１ －０﹒６５ ０﹒９７

深證Ｂ股指數 １１７３﹒４８ －０﹒７４ ０﹒８４

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