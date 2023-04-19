《經濟通通訊社１９日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒６８％，報３５３２﹒７８點。

國家統計局發布第一季國內生產總值初步核算結果，其中房地產業ＧＤＰ同比增長１﹒３％

，遠低於４﹒５％的整體ＧＤＰ同比增幅。地產股今日捱沽，新城控股（滬：６０１１５５）瀉

４﹒２％，金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）跌

２﹒３％，新湖中寶（滬：６００２０８）軟２﹒７％。

Ａ股公司減持潮仍在繼續，再有十多家上市公司披露了股東減持計劃公告，當中包括民營航

企吉祥航空（滬：６０３８８５）、知名家具企業美凱龍（滬：６０１８２８）、金融科技公司

凌志軟件（滬：６８８５８８）等。共進股份全日跌５﹒４％，凌志軟件跌２﹒８％，，美凱龍

跌１﹒９％，吉祥航空跌１﹒６％。

據《證券日報》引述業內人士報道，「五一」假期以及暑運的行情能夠從一定程度上左右中

國上市航司全年業績，從當下情況看，上市航司今年扭虧有望。惟民航股偏弱，春秋航空

（滬：６０１０２１）跌２％，東航（滬：６００１１５）跌２﹒６％，南航

（滬：６０００２９）、國航（滬：６０１１１１）跌近２％。（ｊｔ）

