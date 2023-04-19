《經濟通通訊社１９日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒８４％，報１１７６０﹒２７點

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緬甸政府針對礦產資源的「禁採令」威力不減。滬錫主力合約在４月１７日觸及漲停後，

１８日再次大幅收漲。業內人士表示，應嚴格分析風險點，避免盲目追多。錫產業鏈龍頭錫業股

份（深：０００９６０）今日回吐２﹒７％。其他色金屬股則再漲，章源鎢業

（深：００２３７８）升０﹒８％。

特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ╱３在美再次降價，前者長續航版下調９﹒１％至４９９９０美元。

特斯拉將Ｍｏｄｅｌ Ｙ長續航版售價下調９﹒１％至４９９９０美元。特斯拉概念股走弱，東

山精密（深：００２３８４）挫超３％，中航光電（深：００２１７９）跌２﹒１％，天賜材料

（深：００２７０９）跌１﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌０﹒３％。

Ａ股公司減持潮仍在繼續，再有十多家上市公司披露了股東減持計劃公告，其中包括知名家

具企業美凱龍。消息影響醫美概念股大跌，國際醫學（深：０００５１６）插６﹒３％，華東醫

藥（深：０００９６３）跌３﹒１％，愛美客（深：３００８９６）跌超２％，雲南白藥

（深：０００５３８）跌１﹒８％。（ｊｔ）

