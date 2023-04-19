《經濟通通訊社１９日專訊》據《證券日報》引述業內人士報道稱，「五一」假期以及暑運

的

行情能夠從一定程度上左右中國上市航司全年業績，從當下情況看，上市航司今年扭虧有望。

報道引述航班管家Ａｐｐ數據稱，２０２３年「五一」假期國內機票訂單量同比上漲

８１２％，「五一」假期期間出行的國內機票成交均價１１６３元人民幣，較去年「五一」假期

上漲３３﹒８６％。業內人士稱，從整體情況來看，國內航線需求在今年仍將快速恢復，有望恢

復至２０１９年的水平；但國際航線需求的釋放以及旅客出行信心的恢復仍然需要時間。

惟Ａ場民航股偏弱，春秋航空（滬：６０１０２１）跌１﹒１％，中國東航

（滬：６００１１５）跌０﹒４％，華夏航空（深：００２９２８）跌０﹒４％，，南方航空

（滬：６０００２９）跌０﹒１％，中國國航（滬：６０１１１１）跌０﹒１％。

吉祥航空（滬：６０３８８５）跌０﹒３％，持股１３﹒３２％的東航產投擬減持不超２％

股份，公司稱東航產投減持不影響雙方的正常業務合作及戰略合作，東航產投亦將維持對吉祥航

空的戰略持股。（ｊｔ）

