《經濟通通訊社１９日專訊》去年存貨大減值導致淨利潤蒸發近八成後，Ａ股晶片設計龍頭

公司韋爾股份（滬：６０３５０１）仍然在等待春天。韋爾股份發布２０２３年第一季度財報顯

示，一季度營收為４３﹒４億元（人民幣．下同），同比減少２１﹒７％；淨利潤為１﹒９９億

元，同比大減７７﹒８％；扣非經常性損益的淨利潤為２１９６萬元，同比直線下墜９７﹒６％

。

對於利潤的大幅下滑，韋爾股份解釋稱因為銷售收入下降。結合２０２２年財報分析，這部

分應該主要指公司為智能手機生產的ＣＭＯＳ圖像傳感器。受智能手機全球市場的需求銳減影響

，這一核心業務去年從２０２１年９７﹒０８億元下滑至５３﹒９７億元，減少４４﹒４％。



＊市場供大於求，韋爾股份去年存貨創歷史新高＊



２０２２年可以說是半導體行業被庫存困住的一年，供大於求導致幾乎全線晶片產品大幅跌

價。由於產品滯銷，此前大舉擴產備貨的晶片廠商去年存貨增加到各自的歷史最高水平，韋爾股

份也不例外。２０２２年報顯示，韋爾股份期末存貨創公司歷史記錄達到１２３﹒５６億元，同

比２０２１年期末的８７﹒８１億元大增４０﹒７１％，主要是消費電子市場需求不及預期導致

的存貨積壓所致。

雖然韋爾股份出現了營收、利潤雙雙大幅下滑，但市場卻並未對其喪失信心。相反，在４月

７日公司宣布計提減值１３﹒９７億元後，股價迎來了接連數日的上漲。長江證券、國信證券近

期均維持了韋爾股份的「買入」評級，民生證券給予了其「推薦」評級，海通國際則是給出了「

優於大市」的評級。多家券商機構均認可韋爾股份的業務布局及去庫存成績，看好其能隨行業復

甦再次恢復。

韋爾股份現升０﹒６％，報１０４﹒８３元。（ｊｔ）

